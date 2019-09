LVV houdt survey onder ananastelers te Cabendadorp

Een werkgroep van het ministerie van Landbouw, Veelteelt en Visserij (LVV) heeft een survey gehouden onder landbouwers die ananas telen. Deze survey vond plaats op vrijdag 20 september en maakt deel uit van het “Strengthening of the production of passion fruit, pineapple and soursop in Suriname” project. Dit project was voorgesteld door het ministerie van LVV en is goedgekeurd door de Inter-American Development Bank (IDB).

Het doel van de survey was om data te verzamelen, zodat het ministerie verder beleid kan maken en uitvoeren op het gebied van ananasteelt in Suriname. Dit vanwege de grote vraag naar ananas binnen de verschillende sectoren (horeca en sappen industrie) in ons land. Het aantal boeren, verschillende teeltmethoden en de lokale variëteiten waren de drie belangrijke punten waarop er gelet is tijdens de survey.

Van de vele varianten van ananas zoals de ‘Ingi-nasi’, lont`ede, blakaman en de bofroe ede, is de ‘Ingi-nasi’ de meest geprezen soort, die lokaal gebruikt wordt. De komende week zal de werkgroep in de dorpen Matta, Powakka, Redidoti en Casipora verder gaan met de survey onder de ananas telers.

Volgens het beleid van LVV- minister, Rabin Parmessar, krijgen de Surinaamse ananasproducenten en de overige agrariërs in het district Para alle ondersteuning bij hun productieactiviteiten.