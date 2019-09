Jongen (14) verhangt zich aan pangi na bedreiging door ouders

In Suriname heeft een 14-jarige jongen zaterdagmiddag zichzelf thuis verhangen met een pangi. Dit nadat zijn ouders gedreigd hadden hem naar de politie te brengen omdat hij ontoelaatbare handelingen zou hebben gepleegd.

Het geval deed zich voor in een zijstraat van de Welgedacht A-weg in het district Wanica, meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT). Volgens de krant hadden de ouders gedreigd nadat een jongere zus hun op de hoogte had gesteld van de ontoelaatbare handelingen. De moeder zou hierna met de overige kinderen naar de buren zijn geweest en liet de jongen alleen thuis.

Volgens het medium keerde een jongere broer van het slachtoffer na enige tijd terug na huis om iets te halen. Bij aankomst zag hij zijn broer bengelen aan een pangi. Er werd alarm geslagen en een buurtbewoner probeerde de tiener nog te reanimeren. Echter bereikte die geen succes.

De politie die ingeschakeld was kwam ter plaatse en schakelde een arts in die de dood officieel heeft vastgesteld. Hierna werd het ontzielde lichaam afgevoerd. De politie van Nieuwe Grond is belast met het onderzoek.