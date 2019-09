Man op zelfgebouwde hoge fiets trekt aandacht in Suriname

Iedereen kijkt naar deze man wanneer hij door de straten van Suriname fietst op zijn zelfgebouwde hoge fiets. Sommige autobestuurders stoppen zelfs wanneer ze hem zien voorbij rijden om het moment vast te leggen.

De man fietst in de ochtend voornamelijk in de binnenstad van Paramaribo. In de middag is hij te zien in buurten zoals Tourtonne, Zorg en Hoop, Flora en Munder. Sommige dagen fietst hij zelfs in de verre districten zoals Coronie en Nickerie.

Voetgangers die hem vrijdagochtend in de Surinaamse binnenstad tegenkwamen vroegen hem hoe hij erop of eraf komt. Hij aarzelde niet en gaf vol enthousiasme een demonstratie hoe hij dat doet.

De aandachttrekker maakt tijdens het fietsen ook selfies. Dit doet hij met gemak doordat hij zijn mobiele telefoon heeft bevestigd aan een selfie stok (foto). Daarnaast speelt hij ook allerlei muziek af via zijn zelfgemaakte sound systeem aan de fiets.