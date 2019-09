Jongeman beroofd op Wijdenboschbrug tijdens file

Een 23-jarige jongeman is donderdag beroofd op de Wijdenboschbrug in Suriname tijdens de enorme file. De file was veroorzaakt door een tweetal defecte trucks op de brug.

De jongeman verklaarde bij de politie dat hij over de brug liep toen twee ongewapende en ongemaskerde mannen naar hem toeliepen. Plotseling vielen ze hem, rukten zijn rugtas weg en renden weg. Hij vertelde verder dat hij niet weet hoe de rovers zijn gekomen en zijn gevlucht.

In zijn tas had hij twee mobiele telefoons en een selfie stok die zijn buitgemaakt. Na het voorval zoch hij hulp bij een omstander die de Surinaamse politie inschakelde. De politie kwam ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek. Er wordt gewerkt aan de aanhouding van de criminelen.

