Veroordeelde Guyanese drugsbaron Roger Khan arriveert vanavond in Guyana

De veroordeelde Guyanese drugsbaron Shaheed Roger Khan arriveert vanavond in zijn thuisland Guyana. De 47-jarige Khan zal naar verwachting laat in de avond landen op de Cheddi Jagan International Airport met American Airlines onder begeleiding van ICE-agenten.

Guyanese handhavingsinstanties zullen de drugsbaron ontmoeten wanneer hij aankomt bij het CJIA. Hij heeft iets meer dan acht jaar van de vijftien jaar gevangenisstraf waartoe hij was veroordeeld uitgezeten.Khan werd in 2006 in Suriname gearresteerd en vervolgens naar Trinidad gevlogen waar Amerikaanse agenten de controle over hem namen. Hij werd naar New York gebracht en aangeklaagd. Khan kreeg 15 jaar gevangenisstraf in oktober 2009.

Khan werd door de Amerikaanse rechter, Dora Irizarry, in 2009 tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld tot een totaal van 40 jaar gevangenisstraf, nadat ze de overeenkomst met de officier van justitie had aanvaard. Twee van de vonnissen, 10 jaar voor een aanklacht wegens illegaal vuurwapen en 15 jaar voor geknoei met getuigen, liepen echter gelijktijdig met de andere gevangenisstraf van 15 jaar.

Naast de gevangenisstraf moest Roger Khan vijf jaar onder toezicht worden vrijgelaten, hoewel hij volgens de rechter waarschijnlijk zou worden gedeporteerd. Khan werd ook beschuldigd van het uitvoeren van concurrenten in de drugshandel. De drugsbaron vroeg de Amerikaanse rechtbank eerder dit jaar om hem vroegtijdig vrij te laten, op basis van nieuwe voorschriften.

Khan werd beschouwd als de krachtigste drugshandelaar van het land. Er werd gezegd dat hij nauwe banden had met de toenmalige People’s Progressive Party / Civic, met de overleden Guyanese van Binnenlandse Zaken, Ronald Gajraj, die fungeerde als leiding voor een “Phantom Squad”. De squad werd beschuldigd van het vermoorden van verschillende criminelen, concurrenten en anderen. Een andere minister heeft naar verluidt het bestellen van interceptie-apparatuur voor telefoongesprekken gefaciliteerd.