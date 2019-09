Opening Black Achievement Month 29 september in Amsterdam

De Black Achievement Month wordt jaarlijks, in de maand oktober, georganiseerd door het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee). Op zondag 29 september 2019 vindt de opening plaats in het Internationaal Theater Amsterdam.

Cabaretier Howard Komproe spreekt een gesproken column uit. Verder zijn er dansoptredens van het gezelschap Untolden het Nationale Ballet. Untold is een West-Afrikaans en Afro-Caribisch dans- en muziekgezelschap. Zij presenteren een scène uit hun nieuwe voorstelling Sreka. Het Nationale Balletgeeft acte de présence met Embers, een duet gedanst door Davi Ramos en Sebia Plantefève van de Junior Company(choreografie Ernst Meisner/muziek Max Richter) en Hom(m)e, een solo door Daniel Robert Silva (choreografie Olivia Lecomte).

Vocalist Izaline Callister presenteert samen met componist, pianist en theatermaker Thijs Borsten een fragment uit haar nieuwe multi-media voorstelling Het eiland van mijn vader waarin familie en het eiland Curaçao centraal staan. De klassiek getrainde toptalenten Yannick Hiwat (viool) en Dywel Braaf (vleugel) verzorgen beide een solo-optreden.

Manouschka Zeegelaar Breeveld, de ster van de muziektheatervoorstelling Celia van Urban Myth, die verhaalt over het leven van de Cubaanse koningin van de salsa Celia Cruz, zal een spetterend optreden verzorgen samen met haar Latin all-star band.

De presentatie is in handen van Simone Weimans, bekend van het NOS-journaal.

De Black Achievement Month wordt jaarlijks, in de maand oktober, georganiseerd door het Nationaal instituut Nederlands slavernijveleden en erfenis (NiNsee). Dit jaar vinden er activiteiten plaats op verschillende locaties in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Middelburg en Almere. Doel van dit evenement is de talenten en bijzondere bijdragen die personen met Afrikaanse roots hebben geleverd, in de schijnwerpers te zetten.