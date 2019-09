Bestuurder pick-up die vrouw aanreed en achterliet nog voortvluchtig

De bestuurder van een dubbel cabine pick-up, die op donderdagavond 12 september aan de Damboengtonweg een 62-jarige vrouw aanreed en daarna doorreed, is nog steeds niet getraceerd. Het gaat om een zwart gelakte dubbel cabine pick-up met vermoedelijke sportvelgen, die een rechterzijspiegel mist. Dat heeft het Korps Politie Suriname vandaag bekend gemaakt.

De 62-jarige voetganger Perkaaswatie Gangadien is in de vroege ochtend van vrijdag 13 september in het ziekenhuis overleden, na op donderdagavond te zijn aangereden door bovengenoemd voertuig. Ze is afgelopen dinsdag begraven (foto).

De overledene was een alleenstaande vrouw. De Directeur van Hamdard, de heer Radjbali heeft een wezenlijke bijdrage geleverd om deels van de begrafenis kosten op zich te nemen. De overige kosten zijn gedekt door het districtscommissariaat van Saramacca.

Volgens het voorlopig onderzoek is gebleken dat de pick-up na de aanrijding met hoge snelheid doorreed. De rechterzijspiegel van het voertuig raakte door deze aanrijding stuk en is op de plek van de aanrijding door de politie aangetroffen en in beslag genomen.

Een ieder die informatie heeft met betrekking tot deze aanrijding wordt door de Surinaamse politie gevraagd in contact te treden met de politie van het politie bureau Groningen op de telefoonnummers 327157/327188, de politie Command Center op het telefoonnummer 115 of het dichtstbijzijnde politie bureau.