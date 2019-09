Surinaamse man aangehouden op Jamaica met 12,5 kg cocaïne

Een Surinaamse man is dinsdag met 12,5 kilo cocaïne aangehouden op Jamaica. Hij is ingerekend op de Norman Manley International Airport. Volgens de Jamaicaanse media gaat het om de 29-jarige R.D, monteur van beroep in Paramaribo.

De man arriveerde rond 07.30u in Jamaica op een vlucht vanuit Trinidad en Tobago. Hij was op een doorreis naar Bahamas. In afwachting op zijn doorreis werd zijn bagage doorzocht tijdens routinecontroles van leden van de Narcotics Division. Daarbij werd er gestuit op de cocaïne.

De drugs heeft een geschatte straatwaarde van 3,2 miljoen Jamaicaanse dollars. Dat komt neer op 342.000 Amerikaanse dollars. De datum dat de man moet verschijnen voor de rechter is nog niet vastgesteld.

Afgelopen weekend werd er al een Surinaamse vrouw aangehouden op Bahamas met cocaïne.