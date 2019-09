Ambassadeur Halfhuid presenteert geloofsbrieven aan Ghanese president Akuffo-Addo

De ambassadeur van Suriname in Ghana, Natasha Halfhuid, heeft op dinsdag 10 september samen met nog 4 andere ambassadeurs haar geloofsbrieven aangeboden aan Z.E. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, president van de Republiek Ghana. Hiermee zal zij als buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Republiek Suriname haar taak officieel aanvangen.

Tijdens het onderhoud is niet alleen gesproken over de culturele en historische banden tussen beide landen, maar ook de economische, waarbij er potentie bestaat voor verdere uitbreiding op met name mijnbouwgebied.

Ghana is thans het economisch centrum van West-Afrika en fungeert tevens als intermediair met de rest van het Afrikaanse continent. Suriname en Ghana kunnen door de versteviging van deze relatie elkaars economische ontwikkeling stimuleren. Dit vanwege de gunstige geografische ligging van beide landen die de exploitatie van een lucratieve zee- en luchttransportroute zou kunnen rechtvaardigen.

De Surinaamse ambassadeur Halfhuid zal zich in haar nieuwe functie inzetten voor de verdere verdieping van de relatie tussen Ghana en Suriname, meldt het Nationaal Informatie Instituut.