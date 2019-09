Weer sluiting en boete voor onhygiënisch restaurant in Suriname

Opnieuw hebben bestuursambtenaren van de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst een onhygiënisch restaurant in Suriname gesloten. Op maandag 16 september troffen de ambtenaren een zeer onhygiënische situatie aan bij de zaak in het ressort Blauwgrond, waardoor in opdracht van de dc terstond overgegaan moest worden tot sluiting.

De misstanden die zijn geconstateerd zijn o.a :

-Een kok die niet beschikt over een medische keuring

– Onhygiënische keuken

– Weinig ventilatie en slechte verlichting in de opslagruimte en de keuken

– Afzuigfan met lagen vet besmeurd

– Overvolle vetput

– Brandblusapparaten die niet voldoen

– Geen insectenbestrijding

_ Gedestilleerd recht niet voldaan

_ Het niet naleven van de kledingsvoorschriften

De vergunninghouder moet zich aanmelden op het districtscommissariaat voor het betalen van een fikse boete en moet de verplichte sluitingsdagen gebruiken om de zaak grondig schoon te maken.

Bekijk ook de foto’s: