Vrouw in Suriname pleegt zelfmoord tijdens videogesprek met familieleden

In Suriname heeft een vrouw maandag in het district Wanica op bizarre wijze zelfmoord gepleegd in haar woning. De vrouw was in een videogesprek met familieleden waar zij zich plotseling heeft verhangen met een trui op het dievenijzer van haar slaapkamer.

De Surinaamse krant Times of Suriname die op haar voorpagina van vandaag melding hierover maakt, meldt dat het motief nog onduidelijk is. De vrouw woonde volgens de krant samen met haar man, maar die was op het moment van het gebeuren niet thuis.

Na de daad alarmeerden familieleden elkaar erover en gingen naar de woning van de vrouw. Bij aankomst bleek dat zij reeds was overleden. De politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.

Volgens het medium is het niet bekend als het lijk in beslag is genomen.