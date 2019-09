Tentoonstelling geeft Nederlanders van kleur uit de 17e en 18e eeuw een gezicht

Vanaf maandag 30 september is de tentoonstelling Hollandse Meesters Her-Zien te zien in de Amsterdam Museum-vleugel van de Hermitage. HollandseMeesters Her-Zien toont dertien portretten van bekende Nederlanders van kleur die poseren als een historisch persoon van kleur, waarvan op basis van onderzoek bekend is dat ze in de 17e en 18e eeuw in Nederland leefden.

De tentoonstelling van curator Jörgen Tjon a Fong van Urban Myth is een aanvulling op de permanente tentoonstelling ‘Groepsportretten van de 17e eeuw’ (voorheen ‘Hollanders van de Gouden Eeuw’) van het Amsterdam Museum in de Hermitage.

In Hollandse Meesters Her-Zien kruipen prominente Nederlanders van kleur, waaronder voetballer Ruud Gullit, rapper Typhoon, cabaretier/presentator Jörgen Raymann, zangeres Berget Lewis, politica Sylvana Simons en horecatycoon Won Yip in de huid van de historische Nederlanders van kleur. Humberto Tan, Ahmet Polat, Stacii Samidin en Milette Raats fotografeerden de bekende modellen geheel in stijl van Rembrandt en zijn tijdgenoten en op bijzondere locaties zoals Het Rijksmuseum, Internationaal Theater Amsterdam, Museum van Loon, de Hortus Botanicus en het Amsterdam Museum zelf.

Zo fotografeerde Humberto Tan voetballer Ruud Gullit als Jacob Rühle (1751-1828). Jacob Rühle was de zoon van de WIC-medewerker en slavenhandelaar Anthony Rühle en de Afrikaanse vrouw Jaba Botri. Vanaf 1798 woont de schatrijke Jacob in Amsterdam waar hij zeer succesvol het familiebedrijf leidde. Net als Rühle is Ruud Gullit het kind van een witte en een zwarte ouder. Hollandse Meesters Her-Zien geeft Rühle een gezicht en vertelt zijn verhaal net als dat van twaalf andere Nederlanders van kleur uit de 17e en 18e eeuw.

De tentoonstelling is te zien tot en met 2 februari 2020.

(1) Ruud-Gullit – als Jacob Rühle (1751-1828) – fotograaf Humberto Tan

(2) Typhoon (Glenn de Randamie) – als Elieser (onbekend-1629)- fotograaf Umberto Tan

(3) Yosina Roemajauw – als Christina van Geugten (1749-1780) – fotograaf: Foto: Stacii Samidin