Delegatie HI&T naar China voor culturele uitwisseling

“Live Green, Live Better” is het thema van de Cultural Expo in Beijing, China, waar een delegatie van het ministerie van Handel, Industrie & Toerisme (HI&T) gisteren naartoe is afgereisd. Tijdens deze bijeenkomst zal de delegatie bestaande uit 12 personen, culturele optredens verzorgen.

Rowena Verdis, stafmedewerker afdeling Handel belast met de expo, zegt tegenover het Nationaal Informatie Instituut (NII) dat er door middel van het thema gewerkt wordt naar behoud van de natuur en al het andere eromheen. De bedoeling is om met culturele uitwisseling elkaar bewust te maken van het belang van de natuur. Tevens moet de aanzet gegeven worden van de overstap van chemische producten naar het gebruik van natuurlijke.

Verdis benadrukt dat het meer om de bewustwording gaat. Suriname zit in de Caribbean Pavilion en zal tegen de achtergrond van natuurbehoud haar cultuur uitdragen. Dit zal op 21 september 2019 plaatsvinden en het geheel wordt de volgende dag afgesloten met een parade van alle landen. De delegatie zal een week in China vertoeven.

Gedurende het verblijf in China zal ook overleg op ministerieel niveau plaatsvinden. In dit kader reist daarom ook mee, minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc). Zij doet dat namens minister Stephen Tsang van HI&T, niet alleen omdat die vanwege drukke werkzaamheden niet kan afreizen, maar ook omdat het een culturele uitwisseling betreft.

Verdis zegt dat er ter voorbereiding op de Cultural Expo de delegatie hier oefendagen heeft gehad, waarbij zowel individueel als in groepsverband wordt gewerkt naar de optredens toe. Hierbij zijn bestaande ideeën uitgebreid én nieuwe concepten ingebracht, zodat ondanks de kleine delegatie, alle Surinaamse culturen naar behoren kunnen worden uitgebeeld. “Chinezen houden van hun cultuur en streven naar cultuurbehoud, evenzo wij Surinamers ook”, aldus de HI&T-functionaris.

De deelname van Suriname moet gezien worden tegen de achtergrond van de “One Road, One Belt” samenwerking, die China met Suriname heeft. Echter zijn ook andere aspecten van belang. Het Aziatische land wil haar kennis van medicinale planten, waarover wij beschikken uitbreiden en Suriname tevens technische ondersteuning geven. De Surinaamse delegatie gaat ook op het gebied van toerisme proberen zaken te bewerkstelligen.