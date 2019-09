Winkelier en zoon bruut overvallen, mishandeld en vastgebonden

Een Chinese winkelier en zijn zoon zijn zondagavond rond 23:00u door drie rovers overvallen in het district Wanica. Daarbij hebben de rovers SRD 80.000, U$S 900, 1000 euro en een iphone buitgemaakt. De redactie verneemt dat de rovers allemaal gemaskerd en in het zwart gekleed waren. Zij waren gewapend met een vuistvuurwapen, een ijzerenstaaf en een hamer.

De slachtoffers waren aan het slapen toen zij rond 23:00 werden overvallen. Daarbij werden zij mishandeld en onder bedreiging aan hun handen en voeten gebonden. Vervolgens werd het pand overhoop gehaald waarbij de spullen werden weggenomen.

Na de daad verlieten de rovers de plaats te voet via een nabij gelegen bosschage. De winkelier had verwondingen in zijn gezicht en rug opgelopen.De slachtoffers wisten zichzelf te bevrijden en de politie te waarschuwen .

De daders zijn nog voortvluchtig en de politie werkt aan hun aanhouding.