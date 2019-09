‘Suriname kan leren van landbouwtechnologie Israël’

De vice-president van Suriname, Michael Ashwin Adhin, vertoeft momenteel met een delegatie in Israël. Hij is daar op uitnodiging van de LR Group Limited om een indruk te krijgen van een agrarisch industriepark en de landbouwtechnologie die daar gebruikt wordt.

De Surinaamse delegatie is onder de indruk van de technologie die in dat land wordt toegepast in de landbouw en de veeteelt om op grotere schaal gewassen en producten te leveren. Kennis die Israël toepast in de landbouw en veeteelt kan volgens de vp van belang zijn voor Surinaamse landbouwers.

Het is namelijk de bedoeling ook zo een project in Suriname op te zetten meldt het Nationaal Informatie Instituut. Dit op te zetten agrarisch industriepark wordt volgens de vp het grootste agrarische project in Suriname.

Surinaamse landbouwers krijgen door middel van foto- en filmmateriaal een indruk van hoe het systeem werkt. Een aantal van hen zal binnenkort ook naar Israël vertrekken om te zien hoe alles in zijn werk gaat.

Deze landbouwers zullen in Suriname als trekkers van het project dienen.