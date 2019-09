Santigron en omliggende dorpen leggen ook grenzen vast

Het Traditioneel Gezag van Santigron en de omliggende dorpen hebben hun onderlinge grenzen vastgelegd in een gezamenlijke verklaring. Kapiteins en basja’s van Santigron, Haarlem, Pikin Poika, Pikin Mainsi, Matta en Maho, hebben de verklaring ondertekend aan het eind van een overleg van enkele uren, op zondag 15 september 2019, in de vergaderzaal van Santigron. Daarmee is duidelijkheid gekomen in grenzen die tot dan slechts werden verondersteld door de leden van verschillende gemeenschappen. Met de ondertekening voegen zij zich bij een reeks van stammen en dorpen die zulks al hebben gedaan.

Het Management Team (MT) belast met de uitvoering van het ‘Stappenplan ter Realisering van de Wettelijke Erkenning van de Grondenrechten der Inheemse en Tribale Volken in Suriname”, heeft de krutu gefaciliteerd. De MT-voorzitter blikt tevreden terug naar het verloop van de gesprekken, die tot nu toe succesvol verlopen. Hij zegt dat het veelal gaat om grenzen die eeuwen of decennialang door de plaatselijke gemeenschappen worden gehanteerd en gerespecteerd. In aanloop op de wettelijke erkenning van de grondenrechten is het een welkome ontwikkeling dat de stammen en dorpen hun grondgebieden vastleggen.

Met de vastlegging daarvan in de gezamenlijke verklaringen komt er duidelijkheid en kunnen problemen in de toekomst worden voorkomen. In de verklaringen is ook vastgelegd dat de demarcatie het goed nabuurschap niet verstoord en dat ze ongehinderd gebruik mogen blijven maken van elkanders grondgebieden. In gevallen van economische en of commerciële activiteiten is het wel goed om eerst overleg te plegen en eventueel speciale afspraken te maken. Ook in geval van andere activiteiten die afwijken van de gebruikelijke alle daagse handelingen van de plaatselijke samenlevingen moet er eerst overleg plaatsvinden.

Het MT heeft eerder als facilitator opgetreden bij de besprekingen voor bepaling van de onderlinge grenzen tussen de volgende groepen: Ndyuka’s vs Trio en Wayana inheemsen anderzijds; Ndyuka vs Saamaka; Pamaka vs Kawina. Op maandag 16 september 2019 voert het Traditioneel Gezag van Inheemsen en de Ndyuka stam, besprekingen om te komen tot de grenzen van dorpen in het Beneden Marowijne gebied. Er komen een aantal dorpen van Inheemsen en Tribale Volken voor in die regio, meldt het Nationaal Informatie Instituut.