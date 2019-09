Aangehouden verdachte werd ook gezocht in andere berovingszaak

Één van de op zondag 15 september aangehouden verdachten werd reeds gezocht in een andere berovingszaak. Het gaat om de 27-jarige Uratio L. heeft het Korps Politie Suriname (KPS) maandag bekend gemaakt. L. was samen met de 35-jarige Dwight V. in een auto op de vlucht, toen ze aan de van ’t Idsingastraat door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) werden aangehouden.

Daarbij waren de politieambtenaren genoodzaakt vuurwapen geweld aan te wenden. Zij schoten gericht op de banden van de auto waar de twee in zaten. Vermoedelijk wilde Uratio te voet verder vluchten, maar kwam daarbij te vallen en raakte gewond aan zijn mond. Hij liep ook schaafwonden op.

De mannen hadden eerder op de dag een bedrijf overvallen en sloegen op de vlucht toen de politie hen in de gaten kreeg. Direct na de spectaculaire aanhouding, die ook gefilmd werd door burgers, gingen foto’s van L. rond via WhatsApp en op Facebook.

De andere aangehouden verdachte, Dwight V., is ook een oud bekende van de Surinaamse politie aldus het KPS in dit officieel persbericht. Wat hij op z’n kerfstok heeft is niet bekend.