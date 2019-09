Twee aangehouden verdachten hadden viswerkingsbedrijf beroofd

De twee mannen die gistermiddag door gewapende eenheden van de politie werden aangehouden op de hoek van de Kwattaweg en Van Idsingastraat, hadden zondagnacht rond 03.00u een visverwerkingsbedrijf in Suriname beroofd. De bewaker van het bedrijf werd daarbij gekneveld achtergelaten.

De rovers gingen volgens de Surinaamse krant Times of Suriname gewapend met een vuistvuurwapen naar het visverwerkingsbedrijf. Daar hebben zij de bewaker aangevallen. Vervolgens hebben zij een deur van het bedrijf geforceerd en kregen toegang tot de financiƫle afdeling, waar alles overhoop werd gehaald.

Het is nog onduidelijk wat er allemaal is buitgemaakt. De bewaker heeft een steekverwonding aan zijn rug opgelopen omdat hij met een scherp voorwerp is bewerkt door een van de rovers. Hij is verwezen voor medische behandeling. De verdachten verlieten de plaats in de zwarte pick-up.

De krant meldt in haar editie van vandaag dat RBT-Paramaribo schoten heeft gelost bij de achtervolging van deze vluchtauto. De verdachten hebben wat letsel opgelopen maar geen schotwond. Volgens de Surinaamse krant de Ware Tijd werden de banden kapotgeschoten waardoor de verdachten hun vlucht niet konden voortzetten. Een van de verdachten kwam uit het voertuig te vallen waardoor hij verwondingen opliep in zijn gelaat.

Volgens Times werd het voertuig eerst door RBT gesignaleerd aan de Washingtonstraat en Kwattaweg. De rovers voerden de snelheid op bij het zien van de politie en reden in de richting van de Flustraat. Daar hebben zij een voetganger aangereden en zijn daarna doorgereden. De verdachten negeerde het stopteken van de politie, waardoor RBT gericht schoot op het voertuig.

Beide mannen hebben na hun arrestatie ontkend schuldig te zijn. Een van de mannen is oud bekende van de politie en werd gezocht voor twee inbraken.