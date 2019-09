Staatsolie: ‘Situatie bij opslagtank Saramacca onder controle’

Staatsolie Corporate Communication heeft zojuist een persbericht uitgebracht waarin het Surinaamse bedrijf een een reactie geeft op het incident vanmorgen te Saramacca. Op 16 september 2019 werd te Saramacca op de olieverwerkingsfaciliteit TA58 om 11.40 uur een harde knal gehoord. Er was rookontwikkeling waar te nemen bij de opslagtank.

Deze 12.000 barrel-tank was nagenoeg leeg en niet in gebruik. Volgens de veiligheidsprocedures van Staatsolie Suriname vond na de knal meteen evacuatie plaats van medewerkers op de faciliteit en omliggende gebouwen. Ook rukte de brandweer van Staatsolie onmiddelijk uit. De brandweer te Groningen reed na enkele minuten uit en kon overnemen toen zij ter plekke kwam.

De bluswerkzaamheden zijn gestopt om 13.00 uur en de locatie werd daarna weer vrijgegeven. De situatie is volledig onder controle en er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De oorzaak van deze rookontwikkeling is nog niet bekend. Staatsolie is direct van start gegaan met het onderzoek. Er zijn in totaal acht opslagtanks op de locatie die met grote regelmaat onderhouden worden.