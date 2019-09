Jongen (13) verdronken tijdens balspel in Suriname rivier

In Suriname wordt op dit moment gezocht naar het lichaam van een dertienjarige jongen, die afgelopen weekend zou zijn verdronken in de Suriname rivier te Accaribo. Waterkant verneemt dat de jongen zaterdag in het diepe verdween nadat hij een bal achterna zwom in het water.

De dertienjarige was met familie uit de stad vertrokken voor enkele overnachtingen aldaar. Zaterdag rond 13.30u is hij samen met anderen het water ingegaan om te spelen met een bal.

Op een gegeven moment kwam de bal verder in de rivier terecht. De jongen moet daar naartoe zijn gezwommen om de bal te halen, maar verdween toen in de diepte.

Het Korps Brandweer Suriname en de maritieme politie werden ingeschakeld om naar de jongen te zoeken. Tot nu toe zonder resultaat.