Geen olie in Suriname, wel opnieuw grote olievondst in Guyana

In Guyana heeft het Britse bedrijf Tullow Oil opnieuw een grote olievondst gedaan. Dat heeft het Guyanese ministerie van Energie vandaag bekend gemaakt. Het is de tweede vondst van olie in twee verschillende putten die door Tullow worden geƫxploiteerd, in minder dan zes weken.

In Suriname is dat helaas nog niet het geval geweest. Een maand geleden had het Surinaamse bedrijf Staatsolie aangekondigd dat het mogelijk een gigantische olieveld bij Kankantrie, de put voor de kust bij Nickerie, zou aantreffen. Er zouden 800 miljoen barrels liggen.

Afgelopen week werd echter bekend dat Staatsolie geen olievoorraden langs de kust van Nickerie heeft gevonden.