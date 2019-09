Chinezen gaan dorpen in binnenland Suriname van elektriciteit voorzien

Het Chinees bedrijf Power China gaat twee dorpen in het binnenland van Suriname voorzien van elektriciteit. Het gaat in deze om een project om hernieuwbare energie op te wekken, welke bedoeld is om de dorpen Pikin Slee en Guyaba 1 x 24 uur van stroom te voorzien. Minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) zei bij de ondertekening van de overeenkomst vrijdag dat de Surinaamse regering voor de financiering van dit project gebruik heeft gemaakt van een zachte lening vanuit China.

Power China is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het opwekken van hernieuwbare energie. Het bedrijf is aangetrokken om een hybride systeem voor het opwekken van zonne-energie ten behoeve van de dorpen Pikin Slee en Guyaba op te zetten. Ambassadeur Liu Quan van China in Suriname heeft de vertegenwoordiging van Power China op het hart gedrukt kwalitatief goed werk te leveren.

Akiemboto zegt dat er ook andere projecten in planning zijn voor de elektrificatie voorziening van het binnenland. De regering zet zich in om steeds meer dorpen en uiteindelijk het totale binnenland voorzien wordt van 1 maal 24 uur elektriciteit. “We zijn bezig om met meerdere partijen te kijken hoe we de elektrificatie voorziening in het binnenland kunnen optimaliseren. Het blijft niet bij deze twee dorpen”, benadrukte de minister.

Het bedrijf uit China zal ervoor zorgdragen dat het systeem in december dit jaar functioneert.