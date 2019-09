Zware aanrijding tussen twee voertuigen op Oost-West verbinding in Suriname

Bij een zware aanrijding op de Oost-West verbinding in Suriname, zijn vrijdagmiddag een aantal gewonden gevallen. Volgens de eerste onbevestigde berichten vond het ongeluk tussen twee voertuigen plaats op de Oost-Westverbinding richting Moengo.

Op de eerste beelden die ter plekke gemaakt zijn is te zien dat er twee voertuigen langs de weg liggen. Één van de voertuigen ligt op z’n zij (foto), de andere ligt iets dieper, bijna in het bos. Verder is te zien dat het Korps Brandweer Suriname assistentie verleent en dat er een ambulance van de post Tamanredjo aanwezig is.

Het verkeersongeval zou aan het einde van de middag hebben plaats gevonden ter hoogte van kilometer 54, niet ver van Stolkertsijver. Bronnen spreken van twee busjes waarin ook kinderen vervoerd werden.

De politie is ter plekke voor onderzoek. Zodra er meer bekend is wordt dit bericht aangevuld.