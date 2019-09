Voetganger dodelijk aangereden, bestuurder rijdt door

De 62-jarige Perkashwatie Gangadien is gisterochtend overleden aan de verwondingen die zij donderdagavond heeft opgelopen bij een aanrijding. De vrouw is donderdagavond hoogswaarschijnlijk geschept door een een blauw gelakte dubbel cabine pick up in de Damboetongweg te Jarikaba. De autobestuurder heeft haar in hulpeloze toestand achtergelaten.

De Surinaamse politie Public Relations meldt dat op de plaats van de aanrijding de politie van Jarikaba het slachtoffer aantrof die onder andere een hoofdverwonding had. Zij is per ontboden ambulance naar het Academisch Ziekenhuis overgebracht, alwaar zij in de vroege ochtend van vrijdag 13 september overleden is.

Uit het voorlopig onderzoek is naar voren gekomen dat het slachtoffer hoogstwaarschijnlijk de weg overstak toen zij werd aangereden. Het vermoeden bestaat dat zij is aangereden door een blauw gelakte dubbel cabine pick up. De bestuurder is na de aanrijding door gereden en heeft zich niet gemeld bij de politie.

Een ieder die informatie heeft met betrekking tot deze aanrijding wordt gevraagd in contact te treden met de politie van het politie bureau Jarikaba op de telefoonnummers 324002/328080 de politie command center op het telefoonnummer 115 of het dichtsbijzijnde politie bureau in Suriname.