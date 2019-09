VIDEO: Personenauto zwaar beschadigd na aanrijding te Saramacca

Deze personenauto raakte vanmiddag zwaar beschadigd na een aanrijding te Saramacca. De redactie van Waterkant verneemt dat het ongeluk rond 13.00u in de middag plaatsvond op de hoek van de Larecoweg en de Tambaredjoweg, kilometer 44.

Op bovenstaande foto is te zien dat het voertuig een zware klap moet hebben gehad. Volgens getuigen was het hele motorblok weggeslagen en lag achter bij de kofferbak. Volgens de eerste beelden die via Facebook werden verspreid en ook hieronder te zien zijn, zou er ook een truck bij het ongeval betrokken zijn geweest.

Waterkant verneemt dat deze truck vanuit Catharina Sophia richting de stad zou rijden toen de personenwagen uit een zijstraat kwam. De bestuurder van deze auto zou niet opgelet hebben waardoor zijn auto geramd werd door de truck, die daarna in het bos langs de weg terecht kwam.

Het Korps Brandweer Suriname was ter plekke om assistentie te verlenen. Volgens informatie waren er geen dodelijke slachtoffers. De bestuurder van de personenauto raakte wel gewond en is op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan.

Bekijk hier een filmpje van een automobilist die langs het ongeval reed:

Nu gaande sarca op de hoek tamba Posted by Amat Arif Alpha on Saturday, 14 September 2019