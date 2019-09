Jongeman gewond langs de weg aangetroffen in Suriname

Zojuist, vrijdagavond omstreeks 19.15u, is deze jongeman gewond langs de weg aangetroffen, op de hoek van de Samuel Kafiludistraat en de Hirasinghstraat. Het gaat vermoedelijk om een voetganger. De man is niet aanspreekbaar en bloedt vanuit zijn neus.

De man werd door voorbijgangers aangetroffen die de politie waarschuwden, die vervogens een ambulance hebben ingeschakeld. Het is nog onduidelijk wat er precies met de man aan de hand is of wat er zich heeft afgespeeld.

Zodra er meer bekend is wordt dit bericht bijgewerkt.

UPDATE – de ambulance heeft de gewonde man meegenomen voor medische behandeling: