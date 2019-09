Centrale Bank van Suriname heeft cash US-dollar ontvangen van FED

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft een eerste zending US-dollars ontvangen van de Federal Reserve Bank (FED). De FED is de centrale bank van de Verenigde Staten en die heeft deze maand een aanvang gemaakt met het verlenen van valutadiensten aan de CBvS. Dit meldt de CBvS in een persbericht iets na middernacht.

Volgens de CBvS is de ontvangst een primeur voor Suriname, omdat dit de eerste maal is dat de CBvS rechtstreeks door de FED van cash US-dollars wordt voorzien. De Surinaamse moederbank laat verder weten dat Suriname hiermee behoort tot een zeer selecte groep van landen die voldoen aan de stringente voorwaarden die de FED stelt voor het verzorgen van valutadiensten.

Aan de geldzending zijn maanden van intensieve voorbereiding vooraf gegaan uitmondend in een bezoek van een top-delegatie van de CBvS aan de Federal Reserve Bank of New York, laat de bank weten.

In april vorig jaar werd een geldzending van 19,5 miljoen euro uit Suriname op last van het Openbaar Ministerie Noord-Holland in beslag genomen. Sinds de beslaglegging heeft de CBvS geen US-dollars meer kunnen importeren.