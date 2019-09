Biza-minister installeert verkiezingscommissies in Suriname

De Surinaamse verkiezingscommissies Voorlichting, ICT, Nationale Veiligheid, Wet- en Regelgeving en Financiële Administratie zijn geïnstalleerd. Deze commissies moeten op hun specifieke vakgebieden zorgen voor een vlotte voortgang van verkiezingsactiviteiten. De voorzitters en leden zijn maandag 9 september geïnstalleerd door de minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noersalim.

“Wij hebben ons in de afgelopen periode gefocust op de burgeradministratie en alle werkzaamheden die daarvoor getroffen worden, maar ook naar de brede organisatie”, zegt Noersalim. In zijn toespraak heeft de bewindsman ook vermeld dat logistieke werkzaamheden zijn voorbereid in aanloop naar de verkiezingen in 2020, in samenwerking met de districtscommissarissen.

In de commissies zijn vertegenwoordigd, het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Regionale Ontwikkeling, het Kabinet van de President en het Kabinet van de Vicepresident. Verder zit ook specifiek in de commissie Financiële Administratie, een vertegenwoordiger van het ministerie van Financiën. In de commissie Nationale Veiligheid zijn daarnaast vertegenwoordigd het Bureau Nationale Veiligheid, het Nationaal Leger en het Korps Politie Suriname.

De commissies zijn geïnstalleerd na goedkeuring van de Onderraad verkiezingen, waarin verschillende ministers zitting hebben. Minister Noersalim heeft aan de leden meegegeven dat er nog een korte periode voor de verkiezingen ligt en dat zij zich dus moeten inzetten. Hij wenste hen verder succes toe met het werk, meldt het Nationaal Informatie Instituut.