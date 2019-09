‘Bestuurder busje viel in slaap; vijf kinderen gewond’

Bij het zware verkeersongeval dat gisteren, vrijdag 13 september, plaats vond op de Oost-Westverbinding, zijn vijf kinderen gewond geraakt. Dat schrijft de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag. Volgens de krant viel de bestuurder van het busje waarin de kinderen zaten, vermoedelijk in slaap en kwam in botsing met een tegenligger.

De kinderen zaten in een busje dat reed over de Oost-Westverbinding komende vanuit de richting van Albina en gaande in die van Meerzorg. Na de aanrijding verloor de bestuurder de macht over het stuur, waarbij het busje een elektriciteitsmast ramde en vervolgens op z’n zij in een bosschage terechtkwam.

Het ander voertuig belandde ook op zijn zij op de berm, ongeveer tweehonderd meter verwijderd van de veroorzaker. Omstanders boden hulp en haalden de kinderen uit het busje. De kinderen hadden diverse verwondingen aldus Times.

Niemand uit het voertuig van de benadeelde raakte ernstig gewond. Ook de veroorzaker liep geen ernstig letsel op. (Foto: mannen van het bergingsbedrijf bezig het busje weg te slepen)