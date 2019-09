Auto slaat over de kop en vliegt in trens; bestuurder zag ‘takru sani’

Aan de Vierkinderenweg nabij de Magentakanaalweg is vrijdagavond rond 21.00u deze auto over de kop geslagen en in de trens langs de weg gevlogen. De bestuurder, een man van middelbare leeftijd is wonder boven wonder niet gewond geraakt.

Volgens omstanders verloor de bestuurder bij het beschrijven van de laatste bocht in de weg plotseling de controle over het stuur. Daarna knalde hij tegen een elektriciteitsmast van de NV Energie Bedrijven Suriname. Vervolgens sloeg het voertuig over de kop en vloog in de trens waar het tot stilstand kwam.

De bestuurder verklaarde dat hij tijdens het beschrijven van de bocht plotseling een soort geest-spookachtig iets heeft gezien op de weg voor zijn auto. Hierdoor zou hij de controle hebben verloren. “Fa mi ben a boktu dan openlijk wang takru sani ben de fes a wagi en a sang har mi gwe”, aldus de bestuurder.

De Surinaame politie kwam ter plaatse en heeft de zaak in onderzoek. Het voertuig is door een sleepdienst uit de trens getakeld en is total loss.