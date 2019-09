Zevende ‘Wi Eegi Kerki Benefit show’ in Amsterdam met Roué Verveer

Elke laatste vrijdag van september bouwt Roué Verveer de kerk om in een theater. Dan doet hij samen met een paar comedy- en zangvrienden de ‘Wi Eegi Kerki Benefit show’ in Amsterdam. Dit jaar wordt alweer de zevende editie op vrijdag 27 september. “De grootste namen van de comedywereld hebben al meegedaan en ook dit jaar heb ik een top line up samengesteld” aldus Roué. Hij kwam bijna zeven jaar geleden zelf met dit idee om geld voor de eigen kerk van de Evangelische Broedergemeenschap (EBG) in Amsterdam Zuidoost op te halen.

Het modern kerkgebouw in Amsterdam Zuidoost, dat speciaal ontworpen is door een architect, is door de EBG zelf gebouwd met eigen middelen en een hypotheek. Om deze te helpen aflossen, anders dan met de collecte op zondag, kwam de in Suriname geboren comedian met het idee om een ‘entertainment night’ te organiseren. De opbrengst van deze avond wordt dan ook gebruikt om de hypotheek af te lossen.

Naast comedy is er die avond ook aandacht voor muziek. “Check de flyer en bestel je kaarten en kom genieten. De kans om weer een keer in de kerk te zijn. Let wel: het is geen kerkdienst” aldus Roué.

De entertainment night begint om 20.00u (inloop 19.00u) en het adres is Kortvoort 73 in Amsterdam Zuidoost.