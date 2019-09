‘Powisi’ opnieuw aangehouden door de politie

De 36-jarige Rinaldo M. alias ‘Powisi’ is wederom in aanraking gekomen met Justitie. De man werd gisteren door het Korps Politie Suriname aangehouden en in verzekering gesteld. Dit in verband met een inbraak en een illegaal wapen.

R. M. kwam in beeld kwam tijdens een inbraakonderzoek. Bij huiszoeking op het woonadres van de verdachte stuitte de politie op spullen die vermoedelijk van diefstal afkomstig zijn en in beslag zijn genomen, aldus de Surinaamse krant De Ware Tijd.

Naast bovengenoemde zaken werd ook een illegaal vuistvuurwapen aangetroffen en in beslag genomen. In juli 2017 werd M. ook al door het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) aangehouden vanwege betrokkenheid bij een schietincident.

De verdachte is voorgeleid bij een Hulpofficier van Justitie. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd hij in verzekering gesteld.