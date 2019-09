Meer dan 300 kinderen participeren aan vakantie uitwisseling

Ook deze schoolvakantie in Suriname voert het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken het project “Zinvolle Vrijetijdsbesteding” uit in verschillende districten. In dat kader heeft het ministerie en wel het Onderdirectoraat Jeugdcentra, in samenwerking met de Amerikaanse Ambassade en TBL Cinema’s, een filmdag georganiseerd.

Op woensdag 11 september hebben meer dan 300 jongeren mogen genieten van de film “The Avengers- End Game”. Daarnaast kregen de aanwezigen popcorn en drank van het ministerie van Sport en Jeugdzaken, terwijl de Ambassade voor de toegangskaarten heeft gezorgd.

Volgens Ambassadeur Karen Lynn Williams is het goed om de kinderen en jongeren bezig te houden tijdens de vakantie. “Wij van de Amerikaanse Ambassade hadden geen keus dan dit initiatief te ondersteunen van het ministerie”, gaf zij aan. Tot slot heeft zij de jeugdigen meegegeven om voorzichtig te zijn, op een zinvolle manier te genieten van de vakantie en een goede start te maken met het nieuwe schooljaar.

Onderdirecteur Claire Niels van het Surinaamse onderdirectoraat Jeugdcentra is blij dat jongeren uit Wanica, Marowijne, Paramaribo, Commewijne en Brokopondo gehoor hebben gegeven aan het project. Sinds de start van de grote vakantie participeren jongeren dagelijks aan alle deelprojecten van de vakantie activiteiten van het ministerie. De samenwerking met de Ambassade en TBL stelt Niels enorm op prijs en dankt in het bijzonder de leiding van Sport en Jeugdzaken voor het intensiveren van de samenwerking met de partners.