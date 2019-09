Chinese Ambassadeur in Suriname brengt beleefdheidsbezoek aan minister LVV

De Chinese Ambassadeur in Suriname, Z.E. Liu Quan, heeft gisteren samen met de Commercial Counselor Chen Zongwei en een vertegenwoordiger van de Ambassade Stella Cao, een formeel beleefdheidsbezoek gebracht aan de minister van LVV Rabin Parmessar.

Tijdens dit beleefdheidsbezoek heeft de ondertekening plaats gevonden voor de bouw van het Suriname Agricultural Technical Coöperation Center. Dit gebouw komt in het district Wanica en wel te Tawajaripolder, waarvoor 30ha is gereserveerd. Het project dat aanvankelijk in 2012 zou worden opgestart, maar vanwege stagnatie ietwat later van de grond komt, behelst de productieonderdelen groente, fruit en paddenstoelen.



Naast de ondertekening van dit project is ook gesproken over andere projecten, welke het ministerie in planning heeft met dit land. De ambassadeur is gevraagd te kijken naar mogelijk verdere samenwerking voor de toekomst. Onderdirecteur Ashween Ramdin van Landbouw heeft namens het ministerie de documenten ondertekend.

De Surinaamse bewindsman geeft aan dat Suriname op het gebied van de agrarische sector open staat voor investeringen, en vroeg de Ambassadeur om na te gaan welke ondernemers vanuit China belangstelling hebben voor de sector. Aan de Ambassadeur is ook gevraagd om een overzicht te geven van beschikbare trainingen voor de sector, waar boeren aan kunnen mee doen.