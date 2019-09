Ruben del Prado opent bedrijf Dek’ati International NV in Suriname

Toen arts en publieke gezondheid specialist Ruben del Prado op 16 september 2018 terug kwam naar Suriname, na 20 jaar met de Verenigde Naties te hebben gewerkt, kwam hij thuis bij zijn familie en vrienden, en om te werken in en voor zijn land. Tussen het renoveren van zijn huis en dat van zijn 89-jarige moeder; enkele kilometers per dag lopen; zwemmen om 6 uur ‘s morgens; gastcolleges geven aan zijn alma mater de Faculteit der Medische Wetenschappen, en niet langer de toekomstige President van Suriname willen zijn, hield hij zijn belofte om zijn drijvende kracht in het leven: moed, gematerialiseerd te zien in Dek’ati International NV.

Het bedrijf dat haar deuren opent op vrijdag 13 september 2019, is een kennisinstituut en een bron van innovatieve, bewijs-gedreven oplossingen, die bijdragen aan een gezonder milieu en de gezondheid en veiligheid van individuen, families en gemeenschappen, door

ondersteuning van beleid en regelgeving;

bevordering van de volksgezondheid en de klinische epidemiologie;

ondersteuning van informatiesystemen voor de volksgezondheid;

verzamelen, genereren, analyseren, vertalen, toelichten en gebruiken van relevante enbetrouwbare strategische informatie;

vormgeven aan het gezondheidszorgbeleid en de levering van gezondheidsdiensten;

bevordering van de gemeenschapscompetenties, bijvoorbeeld op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en de gezondheid en het welzijn van ouderen;

bruggen slaan tussen wetenschap, volksgezondheid en politiek;

onderzoek naar politieke systemen, die van invloed zijn op de gezondheid van het publiek,met speciale aandacht voor adolescenten.

De basis van het werk van Dek’ati International NV is een onderzoek-naar-praktijk raamwerk, dat uw visie van onderzoeksinitiatie tot programma-implementatie brengt. ‘Dek’ati’ biedt een dynamische en op samenwerking gebaseerde werkomgeving, die professionele groei bevordert en een cultuur van innovatie, toonaangevend denken, technische uitmuntendheid en samenwerking bevordert.

Inderdaad, “moed wordt gevonden op onwaarschijnlijke plaatsen!”