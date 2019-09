Overheid Suriname verdedigt peperdure hotelkamer van vp Adhin

‘Suriname heeft de prijzen voor hotelaccommodaties in New York en met name Manhattan niet in de hand. Rekening houdend met de vrije markt daar, zijn dit de normale en gangbare prijzen”. Dat zegt Miriam Mac Intosh, directeur van het ministerie van Buitenlandse Zaken, naar aanleiding van het bericht dat de Surinaamse vice-president tijdens zijn aankomende dienstreis voor US$ 2.750 per dag samen met zijn vrouw gaat logeren in een hotel in New York.

Vice-president Adhin zal op 26 september aanstaande in New York de Algemene Vergadering van de VN (AVVN) toespreken namens president Desiré Bouterse. Ook minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken maakt deel uit van de delegatie, terwijl de vicevoorzitter van de Nationale Assemblee Melvin Bouva voor een andere meeting ook in New York zal vertoeven.

Uit documenten die de redactie van de Surinaamse krant de Ware Tijd heeft mogen inzien, blijkt dat voor de vice-president en zijn echtgenote een VIP One Bedroom Suite is gereserveerd die voor de zeven geplande overnachtingen 19.250 US dollar zal kosten. Het bericht over Adhin’s peperdure hotelkamer werd dinsdag door dWT naar buiten gebracht en ging daarna viraal.

Velen spraken hun afkeuring uit over de hoogte van het bedrag. Zo ook parlementariër Mahinder Jogi. Hij vraagt zich af waarom de staat peperdure hotelkosten moet dekken voor de vice-president en zijn echtgenote, terwijl er wel veel meer mogelijkheden zijn en veel goedkopere kamers. Dat de staat voor de hele delegatie US$ 81.000 moet gaan neertellen, is volgens Jogi ongehoord.

Maar directeur Mac Intosch is daar stellig over: “De gemiddelde prijs in New York zonder de high level week van de AVVN is minimaal 250 US dollar. Met de AVVN en de druk op de accommodaties schiet de prijs omhoog en dat heeft geen enkel land en geen enkel delegatie in de hand” zegt zij tegen het Nationaal Informatie Instituut.