Opnieuw smerig restaurant in ressort Centrum gesloten

Bestuursambtenaren van het commissariaat Paramaribo-Noordoost hebben gisteren opnieuw een smerig restaurant in Suriname gesloten. Dit keer in het ressort Centrum. Daar werd een onhygiënisch restaurant in opdracht van districtscommissaris Mike Nerkust gesloten.

Bij controle door de Surinaamse bestuursambtenaren is gebleken dat de hygiëne in en rondom de keuken zeer slecht is, waardoor terstond overgegaan moest worden tot sluiting van de zaak, meldt het Burger Informatie Centrum van Paramaribo-Noordoost.

De ongeregeldheden zijn o.a.: geen keuringscertificaat, met vet besmeurde wanden, onafgedekt voedsel, slechte sanitaire voorzieningen, geen ongedierte bestrijding en een overvolle vetput.

Dat het ernstig is blijkt wel uit de de foto’s die hieronder te zien zijn:

