Man belandt met deel van auto in goot bij het parkeren

Een man die woensdagmiddag rond 15.30u zijn auto langs de weg te Zorg en Hoop probeerde te parkeren, kwam daarbij deels terecht in een goot langs de weg. Dit gebeurde op de kruising van de Zonnebloemstraat en de Petuniatsraat in Suriname.

Bij het parkeren had de man door de begroeiing niet door dat er een goot langs de weg liep. Toen hij bezig was met de parkeermanoeuvre schoot zijn linkerwiel in de goot. Het voertuig belandde hierdoor deels met de linkerkant in de goot en stond schuin.

De geschrokken bestuurder zorgde zelf voor het oproepen van een bergingsbedrijf, om zijn auto weer uit de goot te krijgen.

Het voertuig van de man heeft hierbij geen schade opgelopen.