Grote schoonmaak Centrale Markt Suriname in volle gang

De vorige maand aangekondigde grote schoonmaak van de Centrale Markt is in volle gang. Afgelopen maandag werd het startsein gegeven voor de algehele was- en schoonmaakbeurt. De afgelopen dagen werd de markt van binnen onder handen genomen. Ook werd de buitenkant schoongemaakt.

Het Korps Brandweer Suriname (KBS) verleende daarbij assistentie en zorgde onder meer voor de wateraanvoer en (brand)slangen. Op onderstaande foto’s is te zien hoe de schoonmaak van binnen en buiten is uitgevoerd.

Om dit te realiseren is de markt tijdelijk gesloten. De groothandelaren zijn te bereiken op het parkeerterrein van het pompgemaal naast de markt en de kleine verkopers staan in de Jodenbreestraat, zoals op onderstaande foto te zien is:

Marktkraampjes in de Jodenbreestraat.

Bekijk hieronder ook een fotoverslag van dag 2: