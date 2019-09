Politie onderzoekt vermissing van 3 minderjarige meisjes in Suriname

De Surinaamse politie is bezig de vermissing te onderzoeken van drie meisjes, die afgelopen zondag in de ochtend met onbekende bestemming van hun huis in het district Wanica waren vertrokken. Waterkant verneemt dat het gaat om twee meisjes van 16 en eentje van 17. De meisjes zijn gisteravond (dinsdag) pas huiswaarts gekeerd.

Één moeder deed maandagmiddag aangifte van haar twee minderjarige dochters, eentje van 16 en een van 17 jaar. De andere moeder deed gistermorgen aangifte van vermissing van haar 16-jarige dochter. Dit laatste meisje werd vandaag gehoord op het politiebureau. Op basis van haar verklaring heeft de politie een beeld van wat zich heeft afgespeeld.

Waterkant verneemt dat het meisje bij ondervraging heeft verklaard dat zij afgelopen zondag met een zekere Martin naar Ayo zijn geweest. Vervolgens hebben zij thuis bij Martin op Noord geslapen. Alle drie meisjes hadden een koppel. Maandagavond hebben zij geslapen bij een vriendin aan de Welgedacht C weg. Dinsdag in de vooravond zijn zij naar huis teruggekeerd.

Alle drie meisjes gaan langs de gynaecoloog voor medisch onderzoek. De zaak zal vervolgens overgedragen worden aan Jeugdzaken voor verder onderzoek.