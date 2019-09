Overleden voetganger is aangereden en overreden door bestelbus

De vrouw die vanmorgen het leven gelaten heeft aan de Welgedacht A-weg na een aanrijding is aangereden en overreden door de bestelbus. Volgens de bestuurder kwam zij plotseling op de weg en probeerde hij af te remmen. Echter lukte dit niet omdat hij reeds dichtbij genaderd was. Het slachtoffer viel op het wegdek, waarna zij overreden werd.

Het slachtoffer is de 50-jarige Bidjaiwatie Mahabier, meldt het Korps Politie Suriname. De politie van de verkeersunit Wanica kreeg de melding van de aanrijding en zij koerste derwaarts voor onderzoek. Ter plekke trof zij het levenloze lichaam van mevrouw Bidjaiwatie aan.

Volgens verklaring van de 36-jarige bestelbusbestuurder V.S. kwam hij vanuit de Magentakanaalweg en reed de Welgedacht A weg op. Als gevolg van de opgelopen letsels overleed het slachtoffer ter plaatse. Haar ontzielde lichaam is in opdracht van het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen.

De chauffeur V.S. die niet onder invloed verkeerde en wel in het bezit is van een geldig Surinaams rijbewijs werd na overleg met het Openbaar Ministerie na verhoor heengezonden. Zijn rijbewijs is hangende het onderzoek in beslag genomen. Het slachtoffer is de 51e verkeersdode.