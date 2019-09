GAP-training voor landbouwers district Para

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij verzorgt van maandag 09 september tot en met woensdag 11 september 2019 GAP- trainingen aan landbouwers in het district Para. De training in “Goede Agrarische Praktijken” wordt gegeven door de landbouwvoorlichters. Het einddoel van de training is dat groente op een veilige manier wordt geproduceerd. Tijdens de training voeren de landbouwers groepsopdrachten uit waarna zij het geleerde zelf moeten presenteren. Na afronding van de training, krijgen de deelnemers een GAP-certificaat.

Marvin Moesan, Hoofd van het Burger Informatie Centrum Para, sprak voor aanvang van de training de deelnemers toe. Deze training is de vijfde in de reeks van GAP-trainingen die het ministerie van LVV verzorgt aan landbouwers in Suriname. LVV-minister Rabin Parmessar hoopt dat de GAP-trainingen door alle boeren gevolgd worden.

Behalve de GAP-trainingen, worden de landbouwers landelijk door The Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP) ook geïnformeerd over de beschikbare fondsen en de voorwaarden om daarvoor in aanmerking te kunnen komen. De Surinaamse bewindsman wil met deze trainingen die gericht zijn op de landbouwers, zichtbare resultaten zien in het veld.