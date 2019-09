Vrouw rijdt met auto tegen supermarkt in Suriname

Een winkelier in Suriname ruimt de glasscherven op nadat een auto vandaag tegen zijn supermarkt knalde. Waterkant verneemt dat het gaat om eenzijdig verkeersongeval waarbij een vrouwelijk bestuurder met haar auto tegen een supermarkt aan de Commissaris Weythingweg aankwam.

De oorzaak van het ongeval, dat in de vooravond rond 18.15u plaats vond, is tot nog niet bekend. De Surinaamse politie is ter plaatse geweest en heeft de schade aan het voertuig alsook aan het pand opgenomen.

Volgens de winkelier is de financiƫle schade groot. Op onderstaande foto is ook te zien dat de winkelruiten kapot zijn gegaan door de aanrijding.

De politie van Leiding 9 heeft de zaak in onderzoek.