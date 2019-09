dWT: ‘Vice-president logeert in hotel voor US$ 2.750 per dag tijdens dienstreis’

In Suriname is er ophef ontstaan over de hotelkosten van een dienstreis van de vice-president (vp) van Suriname, Ashwin Adhin. Hij reist eind volgende week samen met zijn vrouw en elf anderen naar New York om de jaarvergadering van de Verenigde Naties bij te wonen. Voor de vp en zijn echtgenote is volgens de Surinaamse krant de Ware Tijd een VIP One Bedroom Suite gereserveerd voor zeven geplande overnachtingen. Dit zal de staat totaal US$ 19.250 kosten, hetgeen neerkomt op US$ 2.750 per overnachting aldus de krant op haar voorpagina.

Adhin reist deze week naar New Delhi, India, voor het bijwonen van een activiteit van een universiteit. Hierna zal hij eind volgend week afreizen naar New York. Volgens dWT zal de reis de staat veel geld kosten. Alleen aan hotelkosten moet de staat voor de dertienkoppige Surinaamse delegatie zeker US$ 81.000 neertellen.

De krant meldt verder dat Buza-minister Beigle met een Executive King-kamer het een stuk goedkoper doet. Met een tarief van US$ 789 per overnachting kost haar verblijf van acht dagen de Staat US$ 6.312, los van de US$ 217 daggelden per dag, representatiekosten van US$ 1.500 en het vliegticket dat US$ 2.589 kost.

Ondervoorzitter van het parlement, Melvin Bouva, heeft met US$ 389 per nacht de goedkoopste kamer van alle delegatieleden. Hij verblijft twee dagen in New York. De Surinaamse afvaardiging heeft kamers geboekt in het Grand Hyatt Hotel. Volgens dWT zal in tegenstelling tot voorgaande jaren niet de minister van Buitenlandse Zaken de algemene vergadering van de Verenigde Naties toespreken, maar de vicepresident.

