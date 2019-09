De bloedprijs van Afobaka

[INGEZONDEN] – Toen Sergio Akiemboto aantrad als minister was ik heel erg blij. Het gaf mij de hoop dat de reshufling resultaten zou opleveren. Echter, op 30 augustus 2019 is alle hoop de grond in geboord. De manier waarop Akiemboto de deal met Alcoa in Suriname probeerde te verdedigen, kan mij niets anders laten denken dan: Ook gij, Brutus!

Ook Akiemboto staat nu in de rij van de basja’s van Alcoa. Samen met Sardjoe, Waaldijk, Bouva en de 28 stemmers in DNA heeft hij zijn ziel verkocht aan Alcoa. Wat mij extra pijn doet, is dat Akiemboto de laatste persoon is van wie ik dit slaafse gedrag zou verwachten. Zijn voorouders die op de grond onderaan het Afobakameer zijn begraven, zullen zich in hun graf omdraaien; een nazaat van dappere strijders tegen de witte slavenmeester buigt nu diep zijn hoofd voor de witte neo-kolonisator.

Wat er op 30 augustus is gebeurd, doet mij erg pijn en heeft mijn vertrouwen in de regering, DNA en ook de NDP ernstig aangetast.De NDP moet toch de nationale en anti-koloniale partij zijn? Alleen mevrouw Jennifer Simons schijnt dat nog te beseffen.

Maar het is nog niet te laat. President, luistert u naar uw volk. In hun naam en in naam van de inheemsen en marrons die onderaan het Afobakameer liggen begraven: Teken deze deal niet! Laat hun bloed niet door de turbines van Afobaka vloeien! Surinamers willen niet zo een hoge prijs gaan betalen voor een beetje neo-koloniale elektriciteit.

Xaviera Bouterse