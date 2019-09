Onduidelijkheid over positie directeur Raveles bij ministerie HI&T

Er is grote onduidelijkheid over de positie van Reina Raveles, directeur bij het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) in Suriname. Volgens de Surinaamse krant de Ware Tijd(dWT) zou zij ontlast zijn van haar taken als directeur. De aanleiding hiervoor zou een aanvaring zijn die minister Stephen Tsang had met Raveles. Dit vanwege beleidszaken, acties die zij zou hebben ondernomen en misstanden die hij zou hebben geconstateerd schrijft de krant vandaag.

Volgens dWT zou Raveles geweigerd hebben om verantwoording over een aantal zaken af te leggen toen de bewindsman daarom zou hebben gevraagd. Uiteindelijk stuurde de minister een brief naar president Desi Bouterse waarin hij zijn grieven over het functioneren van de directeur neerlegde alsmede het besluit haar buiten functie te stellen.

Het is volgens dWT niet de eerste keer dat Raveles buiten functie is gesteld. In januari 2017 was Raveles ook al aan de kant gezet door toenmalig HI&T-minister Sieglien Burleson. De bewindsvrouw stelde toen dat zij, vanwege verschil van inzicht tussen haar en Raveles, had besloten de directeur aan de kant te zetten.

De Surinaamse regering heeft officieel geen mededelingen gedaan over de vermoedelijke ontheffing van de HI&T-directeur, terwijl deze kwestie volgens bronnen bij dWT al langer dan een week zou spelen.