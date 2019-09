Man in slaap overrompeld bij gewelddadige woningroof

Bij een gewelddadige woningroof op maandag 9 september in het district Wanica, is de woningeigenaar gewond geraakt. De redactie van Waterkant verneemt dat het slachtoffer lag te slapen, toen hij omstreek 01.00u in de ochtend in zijn huis aan de Invejaweg overrompeld werd door vier rovers.

De eigenaar was alleen thuis toen hij door de mannen, die gewapend waren met een vuistvuurwapen, ijsbreker en kapmessen, bedreigd werd. Het slachtoffer kreeg bij die gelegenheid een slag tegen zijn hoofd. Hij werd daarna gekneveld achtergelaten.

De rovers gingen ervandoor met een Toyota Rush, drie mobiele telefoons, twee televisie toestellen, geld en sleutels van een Toyota Alphard.

Het Korps Politie Suriname heeft de zaak in onderzoek.