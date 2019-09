VIDEO: auto rijdt met hoge snelheid en ramt stroompaal in Suriname

Deze personenauto heeft vanmorgen rond 09.00u een stroompaal geramd. Het ongeval gebeurde aan de Verlengde Hannaslustweg in Suriname. Volgens de eerste berichten reed het voertuig met hoge snelheid over de weg.

Bij de aanrijding brak de paal en belandde het voertuig in de goot langs de weg. Wonder boven wonder waren er geen zware ongelukken. De Surinaamse politie was snel ter plekke en heeft de zaak in onderzoek.

Hieronder ook een filmpje van de situatie ter plekke:

Auto tegen elektrische mast. Verlengde hannaslustweg. Posted by Klaas Anthonio on Sunday, 8 September 2019

Vorige maand kwamen twee mensen om nadat een auto tegen een mast aankwam: