Nieuwe Nationale Geneesmiddelen Klapper commissie geïnstalleerd in Suriname

Op het ministerie van Volksgezondheid werd vrijdag de Nationale Geneesmiddelen Klapper (NGK) commissie geïnstalleerd. De installatie werd door de onder directeur van het ministerie, Robert Mohamed verricht, meldt het Nationaal Informatie Instituut.

De eerste lijst van essentiële geneesmiddelen namelijk De Nationale Geneesmiddelen Klapper in Suriname werd in 1985 gemaakt. Die lijst werd sindsdien continu aangepast door de NGK commissie, welke rationeel geneesmiddelengebruik als hoger doel heeft. De commissie selecteert geneesmiddelen die de behoefte in de gezondheidszorg in Suriname dekken. Deze selectie vindt plaats op basis van de “The Essential Medicine Concept’’ van de World Health Organization, na bestudering van alle relevante publicaties met betrekking tot voorstel tot wijzigingen van de NGK.

Els van Dams die opnieuw leiding mag geven aan de Surinaamse commissie zegt dat dit orgaan een grote verantwoordelijkheid heeft, omdat ze een lijst moeten maken van medicijnen die beschikbaar moeten zijn in Suriname. Daarnaast voorziet de Wet Basiszorgverzekering dat medicamenten die in de NGK opgenomen zijn, vergoed moeten worden door de verzekeraar. Zij voegde ook eraan toe dat het niet zo hoeft te zijn dat elke medicijn, die niet op de lijst staat, verkeerd is.

De voorzitter zegt dat haast elk land een commissie heeft die als de NGK functioneert omdat het effectiever is voor de gezondheidszorg. De lijst wordt gemaakt op basis van wat het meest essentieel en financieel haalbaar is voor het grootste deel van het volk. De nieuwe NGK-commissie is voor een periode van drie jaar geïnstalleerd en de leden die daar zitting in nemen zijn naast de voorzitter van Dams, John Hasrat, Maltie Mohan-Algoe, Frank Bueno de Mesquita en Shereen Ilahibaks.