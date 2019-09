Vermoorde militair werkzaam bij Centrale Inlichtingen en Veiligheidsdienst Suriname

De man die op vrijdag 6 september dood aangetroffen werd in de Shrigobiendstraat in het district Wanica, is de 35-jarige Jozef Dankoi. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag. Dankoi was werkzaam op het Surinaamse ministerie van Defensie en wel bij de Centrale Inlichtingen en Veiligheidsdienst (CIVD).

De politie van bureau De Nieuwe Grond kreeg, via het Command Center, de melding van een geval van mishandeling in de genoemde straat. In de straat trof de politie een personenauto aan met het ontzielde lichaam van een manspersoon in de directe nabijheid van het voertuig.

De man, die naderhand Jozef Dankoi zou blijken te zijn, vertoonde onder andere een schotverwonding aan zijn hoofd. In de buurt van zijn lijk werd een vuist vuurwapen aangetroffen. Op grond van het plaatselijk onderzoek gepleegd door de tactische en technische recherche bestaat sterk het vermoeden dat Jozef, Dankoi door misdrijf om het leven is gekomen meldt de Politie.

In opdracht van het Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam van Dankoi voor obductie in beslaggenomen door de politie. Het onderzoek in deze zaak wordt voortgezet door de afdeling Kapitale Delicten van de politie in samenwerking met de Militaire Politie.